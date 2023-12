MicroStrategy hält nun 189.150 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 31.168 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden, so Saylor. MicroStrategy hat sich als eines der wenigen Unternehmen herauskristallisiert, das bedeutende Mengen an Kryptowährungen hält, und die Bitcoin-Rallye in diesem Jahr hat die Finanzen des Unternehmens beflügelt.

Der Markt wartet auf die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF. Dies könnte eine enorme Nachfrage auslösen und die Voraussetzungen für einen dramatischen Preisanstieg im Jahr 2024 schaffen, so Michael Saylor. "Wir gehen davon aus, dass 2024 ein großer Bull Run für die Anlageklasse stattfinden wird. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht, wie weit der Wert steigen wird." Saylor glaubt, dass ein Spot-ETF "die größte Entwicklung an der Wall Street seit 30 Jahren" wäre.

Andere mit Kryptowährungen verbundene Aktien sind am Mittwoch ebenfalls gestiegen. Bitcoin-Miner Marathon-Digital-Titel schlossen den Mittwochshandel um über 15 Prozent höher, während die Riot-Platforms-Aktie um 7,32 Prozent höher notiert.

Coinbase-Aktien stiegen um 7,67 Prozent auf 185,24 US-Dollar. Die Kryptobörse wird auf dem höchsten Stand seit Anfang 2022 gehandelt und hat den Anstieg von Bitcoin mit einer Rallye von über 423 Prozent seit Jahresbeginn übertroffen.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!