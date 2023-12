Die New York Times (NYT) hat Klage gegen Microsoft und OpenAI eingereicht, weil diese Millionen von urheberrechtlich geschützten Artikeln der NYT für das Training von Chatbots wie ChatGPT verwendet haben sollen. Die Klage, die in New York eingereicht wurde, wirft den beiden Tech-Unternehmen vor, einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht zu haben, berichtet Bloomberg.

OpenAI zeigte sich von der Entwicklung überrascht und enttäuscht, betonte aber seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Autoren und Rechteinhabern. Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab. OpenAI hat bereits Vereinbarungen mit der Associated Press und der Axel Springer SE zur Nutzung ihrer Inhalte.

Die NYT betont, dass Microsoft und OpenAI für die kommerzielle Nutzung ihrer Inhalte ihre Zustimmung benötigen, die bisher nicht erteilt wurde. OpenAI sieht sich mit mehreren Klagen wegen unrechtmäßiger Nutzung von Inhalten für das KI-Training konfrontiert, unter anderem von Sarah Silverman, George R.R. Martin und Michael Chabon.

Während sich die Fälle noch in einem frühen Stadium befinden, hat ein Richter in San Francisco angedeutet, eine Klage gegen OpenAI abzuweisen. OpenAI befindet sich derzeit in Gesprächen über eine neue Finanzierung, die das Unternehmen mit 100 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.

Microsoft, der größte Geldgeber von OpenAI, hat die KI-Tools in seine Produkte integriert. Die NYT behauptet, Microsoft habe ihre Artikel für Bing kopiert und die Technologie von OpenAI genutzt, um seinen Wert zu steigern.

Der Aktienkurs von Microsoft ist seit dem Debüt von ChatGPT im November 2022 um 55 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg im gleichen Zeitraum auf 2,8 Billionen US-Dollar. Der Aktienkurs blieb am Mittwoch weitgehend unverändert und schloss in New York bei 374,07 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 337,0EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion