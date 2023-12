WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen dauert das Tauziehen zwischen der neuen Regierung von Donald Tusk und dem abgelösten konservativen Regierungslager um die Kontrolle über die öffentlich-rechtlichen Medien an. "Nachrichtensender sollten die Funktion erfüllen, zu informieren, zu zeigen, was die Realität ist, so weit wie möglich ohne Kommentar", nannte der neue Vizeminister für Digitalisierung, Michal Gramatyka, am Donnerstag als Ziel. In einem Interview des privaten Fernsehsenders TVN24 sprach er aber auch davon, dass die öffentlich-rechtlichen Medien "ziemlich abgespeckt" werden sollten.

Am Vortag hatte Kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz formal die Liquidation des öffentlichen Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios und der Nachrichtenagentur PAP angeordnet. Der Minister reagierte damit auf ein Veto von Präsident Andrzej Duda. Dieser hatte Pläne der Regierung zur Subventionierung der Öffentlich-Rechtlichen mit drei Milliarden Zloty (690 Millionen Euro) für 2024 abgelehnt.