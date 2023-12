APA ots news: FMA: Betrieb der KA Finanz AG als Abbaueinheit per Bescheid beendet

Die FMA hat heute per Bescheid festgestellt, dass der Betrieb der KA Finanz AG als Abbaugesellschaft gemäß BaSAG beendet ist.



Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat heute per Bescheid festgestellt, dass der Betrieb der KA Finanz AG als Abbaugesellschaft gemäß Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) beendet ist. Zuvor hatte die KA Finanz AG der FMA mitgeteilt, dass bereits alle Bankgeschäfte abgewickelt wurden und mit 146,7 Mio. genügend liquide Mittel vorhanden sind, um alle bestehenden und zu erwartenden zukünftigen Verbindlichkeiten zu befriedigen, wobei über den geplanten Liquidationszeitraum hinweg aufgrund vertraglich vereinbarter Zuflüsse in den Jahren 2024 und 2025 weitere liquide Mittel in Höhe von 300 Mio. zur Verfügung stehen werden.