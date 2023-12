Straß im Straßertale (ots) - Pistenerlebnis mit Kulinarik bei Genuss Reisen



Mit "Ski-Genuss" werden von "Genuss Reisen" und deren Partnerhotels attraktive

und genussvolle Winterurlaube angeboten: In Salzburg der Hanneshof in Filzmoos

und das Erwachsenenhotel " Der Königsleitner" in der Zillertal Arena sowie in

Oberösterreich das Vitalhotel Gosau im Salzkammergut. Diese Hotels haben

Programme für aktive Genießer, insbesondere für 50plus-Gäste. Bei der Initiative

"Ski-Genuss" wird daher auch mit den 50plus Hotels kooperiert.



Für Pistenspaß im Salzkammergut sorgt das Vitalhotel Gosau

(https://www.genussreisen-oesterreich.at/vitalhotel-gosau-dachstein/) in der

Skiregion Dachstein West, Oberösterreich, wo direkt vom Hotel in die Skipiste

gestartet werden kann. Gäste können beim "Pistenspaß"-Angebot 4 Nächte im

Doppelzimmer verbringen, Frühstücksbuffet und Abendessen mit Themenbuffets,

3-Tagesskikarte Dachstein West, hoteleigener Wohlfühlbereich sind inklusive. Bis

1. April 2024 kostet der "Pistenspaß" ab EUR 656,- pro Person.









Das Erwachsenenhotel " Der Königsleitner (https://go.ots.at/9H6M8zNR) " in

Königsleiten im Salzburger Land lädt zum "Ski-Genuss bei Sonnen- und

Ski-Spektakel" in die Zillertal Arena ein. Die perfekte Zeit für einen

Ski-Urlaub in Königsleiten bei 100%iger Schneesicherheit ist vom 16. März bis 6.

April 2024 . Hier erleben Gäste ein Wintersportvergnügen auf und abseits der

Piste: im kleinen, aber feinen Wellnessbereich mit Indoorpool sind

wohltemperiertes, vitalisierendes Nass und viele weitere, genussvolle Extras zu

genießen. 6 Nächte inklusive Zillertaler Superskipass mit 5-gängigen

Abendwahlmenüs kosten ab EUR 1.355,- pro Person im Doppelzimmer.



Eine "Ski-Genuss-Woche" im Hotel Hanneshof (https://go.ots.at/0hhl3EUQ) ,

Filzmoos im Salzburger Land v om 9. bis 16. März 2024 beinhaltet 7

Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Hanneshof Verwöhn-Halbpension,

6-Tages-Skipass für die Region Ski Amadé , 2 fünfgängige Gala Dinners,

viergängiges Verwöhnmenü, Pongauer Bauernbuffet, Dessertbuffet, Hauswein und

Weinverkostung. Mit den Ermäßigungen im Sportshop "All for Ski" und vielem mehr

kostet diese Woche ab 1.111,- pro Person. Filzmoos ist bekannt für

unvergessliche Reisen mit einem Heißluftballon!



Weitere Ski-Genuss-Informationen können bei Genuss Reisen abgerufen werden:



www.genussreisen-oesterreich.at/ski-genuss-kreativitaet-2023.



Internet: www.genussreisen-oesterreich.at, Facebook:

www.facebook.com/GenussReisen.



Pressekontakt:



Informationen zu kulinarischen Entdeckungsreisen in Österreichs Regionen:

Genuss Reisen, Obmann Hermann Paschinger, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld

333, AUSTRIA, Tel. +43 2735 5535-0, E-Mail: info@genussreisen-oesterreich.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73370/5681069

OTS: Genuss Reisen Österreich



