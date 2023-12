Per E-Mail teilen

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.

Unter den Bundeswertpapieren gab es vier Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,09 Prozentpunkten. Dem standen 70 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,15 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 4,2 Millionen Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag überwiegend gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 1,96 Prozent am Vortag auf 1,95 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

