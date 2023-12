Die Volatilität an den Aktienmärkten hat zuletzt deutlich nachgelassen, an dessen Stelle hat sich ein starker Aufwärtsimpuls seit Oktober gesetzt. Die BlackRock-Aktie zog nach und konnte sich über das markante Widerstandsband zwischen 762,00 und 793,00 US-Dollar hinwegsetzen, wodurch auch zeitgleich die letzte mögliche Trendwendestelle am 61,8 % Fibonacci-Retracement weggefallen ist. Diese Konstellation dürfte auf Sicht der nächsten Wochen und Monate BlackRock weiteres Kurspotenzial verschafft haben, zumal auch der Zählalgorithmus seit den Oktobertiefs aus 2022 eine harmonische 123-Bewegung erahnen lässt.

Der erfolgreiche Ausbruch über das beschriebene Widerstandsband sowie das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 793,00 US-Dollar hat der BlackRock-Aktie auf Sicht der nächsten Tage und Wochen vorläufiges Aufwärtspotenzial an 840,75 US-Dollar verschafft, nach einem regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau könnte es im Anschluss weiter in Richtung 886,85 US-Dollar gehen. Erst an dieser Stelle wird sich zeigen, ob nicht doch noch einmal die Rekordstände aus November 2021 bei 973,16 US-Dollar angesteuert werden. Investoren sollten sich jedoch mit Long-Positionen zurückhalten, sollte BlackRock unter 750,00 US-Dollar und dadurch unter den 50-Wochen-Durchschnitt zurückfallen. In der Folge wären nämlich rasche Rücksetzer auf rund 700,00 US-Dollar vorstellbar, eine weitere Unterstützung darunter befindet sich bei 682,68 US-Dollar für die Aktie des Vermögensverwalters.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: