ESSEN (dpa-AFX) - Nach der angekündigten Insolvenzanmeldung wichtiger Signa-Unternehmen bleibt die Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) weiter unklar. Das Unternehmen wollte am Donnerstag einen Medienbericht nicht kommentieren, wonach sich GKK bereits auf eine dritte Insolvenz vorbereite. Dies hatte zuvor das Nachrichtenportal "Business Insider" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Demnach werde untersucht, ob die Kette überhaupt noch genug Mittel und Wirtschaftskraft für eine Insolvenz habe.

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Unternehmen aus der Handels- und Immobiliengruppe Signa Insolvenz angemeldet hatten, kündigten am Donnerstag die zwei wichtigsten Immobiliengesellschaften der Gruppe Insolvenzverfahren an. Demnach wollen die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG beim Handelsgericht Wien die Eröffnung von Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen.