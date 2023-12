Als um 80,20 Euro gegen Anfang November dieses Jahres bei Sixt ein Turnaround zustande kam und die Aktien in einem ersten Schritt an den EMA 200 zugelegt hatten, folgte ein kurzer Abwärtstrend, der im weiteren Verlauf als bullische Flagge identifiziert werden konnte. Nach Ausbruch zur Oberseite und über das Niveau von 95,00 Euro fiel auch ein untergeordneter Abwärtstrend und erlaubte es dem Papier weiter in Richtung 100,00 Euro hochzuziehen. Dort allerdings formiert sich leichter Widerstand, der durchaus Spekulationen auf eine gesunde Konsolidierung anheizt. Zweifelsfrei befindet sich die Sixt-Aktie in einem Kaufsignal, weshalb es sich lohnen dürfte, das Papier auf einem niedrigeren Niveau abzufischen.

Verlockende Ausgangslage für 2024