Beobachter rechnen wie schon in den vergangenen Tagen mit einem ruhigen Handel und geringen Börsenumsätzen. Vorbörslich fielen die Aktien von Moderna auf mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Das Anlegermagazin "Barron's" wies darauf hin, dass man an der Wall Street nach einem desaströsen Aktienjahr des Impfstoffherstellers im kommenden Jahr mit einer Erholung rechne.

NEW YORK (dpa-AFX) - Technologieindizes in den USA könnten sich auch am vorletzten Handelstag des Jahres zu Rekorden aufschwingen. Dominiert von Schwergewichten wie Apple , Microsoft und Amazon , wird der Nasdaq 100 am Donnerstag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher berechnet bei 16 966 Punkten. Es wäre der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index. Um mehr als die Hälfte ist der Nasdaq 100 im Börsenjahr 2023 gestiegen.

