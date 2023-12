Die US-Börsen setzten am Mittwoch ihre Rekordjagd fort, wobei Dow Jones und Nasdaq 100 neue Höchststände erreichten und der S&P 500 den Tag im Plus beendete. Der DAX tendiert weiter aufwärts, wenn auch langsam. Thomas Altmann von QC Partners warnt jedoch, dass die Börsen möglicherweise zu weit vorauslaufen und am Ende enttäuscht werden könnten, da sie derzeit sieben EZB-Zinssenkungen für 2024 einpreisen. Die Rallye bei Bundesanleihen setzte sich ebenfalls fort, wobei die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein neues Jahrestief von 1,88 Prozent sank. Altmann merkt an, dass die implizite Volatilität parallel zu den Kursen gestiegen ist, was in der Vergangenheit oft ein Warnsignal vor einer Trendwende war. Er erwartet einen "Realitätscheck für die jüngste Rallye" im Januar.