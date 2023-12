Vestas hat im vierten Quartal Aufträge für Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 3.800 Megawatt (MW) erhalten. Der Großteil der Projekte befindet sich in den USA, ergänzt durch Aufträge aus Europa, Australien und Südafrika. Zu den neuen Projekten gehören Großaufträge für Onshore-Windkraftanlagen in den USA mit einem Gesamtvolumen von rund 3.000 MW und ein Offshore-Auftrag über 780 MW. In Europa hat Vestas drei große Onshore-Projekte in den Niederlanden, Deutschland und Litauen mit einer Gesamtleistung von rund 910 MW gemeldet. Darüber hinaus hat Vestas einen Auftrag für den südafrikanischen Windpark Witberg und ein Projekt in Australien erhalten. Zusätzlich hat Vestas eine Vereinbarung mit Vattenfall für das Norfolk Offshore-Projekt in Großbritannien getroffen und wird bevorzugter Lieferant für das 1.380-MW-Projekt. Nach dem Verkauf der Norfolk Offshore Wind Zone von Vattenfall an RWE hat Vestas bestätigt, dass es eine Vereinbarung über die Lieferung der Turbinen für diese Projekte mit RWE getroffen hat. Die Vestas-Aktie stieg innerhalb von fünf Tagen um mehr als elf Prozent.