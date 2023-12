FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag keine klare Richtung gefunden. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1107 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro ähnlich hoch notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1114 (Mittwoch: 1,1065) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8997 (0,9037) Euro.

Der Euro verteidigte so seine jüngsten Kursgewinne. Die gedämpfte Aussicht auf sinkende Leitzinsen im kommenden Jahr stützte tendenziell den Euro. Nach Einschätzung des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann sind Leitzinssenkungen durch die EZB im Jahr 2024 nicht ausgemacht. Die Zinserhöhungen in diesem Jahr seien Teil einer Normalisierung gewesen. "Diese geldpolitische Normalisierung zeigt bereits ihre Wirkung im Rückgang der Inflation, dennoch wäre es verfrüht, bereits jetzt an Zinssenkungen zu denken", so Holzmann.