Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadische Goldproduzenten Kinross Gold überschrieben wir am 03. Dezember mit „Aktie zündet Turbo.“.

Damals hieß es unter anderem „[…] Kinross Gold nutzte die Gunst der Stunde und die exzellenten Rahmenbedingungen und knackte den Widerstandsbereich um 5,5+ US-Dollar. Damit öffnete sich auf der Oberseite die Tür in Richtung 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar. Kinross Gold schöpfte bereits einen Großteil dieses Potentials aus und nimmt so langsam, aber sicher die Zone 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar ins Visier. Wie könnte es nun weitergehen? Im besten Fall gelingt es der Aktie, ihr Momentum zu bewahren und auch den Widerstandsbereich 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar aufzubrechen. In diesem Fall würden weitere Kursgewinne in Richtung 7,0 US-Dollar winken. Doch Obacht. Dieses Szenario ist kein Selbstläufer. Der Widerstandsbereich um 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar könnte sich als Spielverderber entpuppen. Mit einsetzenden Gewinnmitnahmen ist durchaus zu rechnen. Ein Rücksetzer unter die 5,5 US-Dollar würde das bullische Bild neutralisieren. […]“.

Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Lage adäquat darzustellen.

Die Aktie erreichte zügig die Zielzone der Bewegung, also den Kursbereich 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar. Seit einigen Tagen ist jedoch ein zähes Ringen zu beobachten. Trotz vielversprechender Ansätze will es Kinross bislang nicht gelingen, die Zone zu durchschneiden. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 6,3 US-Dollar blieb bislang aus.

Dabei wäre ein Vorstoß über die 6,3 US-Dollar aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, würde sich in diesem Fall doch die Tür in Richtung 7,0 US-Dollar öffnen.

Kurzum. Die Produzentenaktien finden derzeit gute Rahmenbedingungen vor. Der Goldpreis haussiert und nimmt die 2.100 US-Dollar ins Visier. Seitens der Ölpreise (Stichwort Produktionskosten) hat der Druck etwas nachgelassen. Doch bei nicht wenigen Aktien „klemmt“ es derzeit noch; so auch bei Kinross Gold. Kinross Gold muss über die 6,3 US-Dollar, um frisches Momentum zu kreieren. Gleichzeitig sollten Rücksetzer auf die Zone 5,6 US-Dollar / 5,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es doch noch einmal eng für die Aktie werden.