Noch vor knapp zwei Wochen hatte die Aktie die große Chance, pünktlich zum Jahresausklang ein frisches 52-Wochen-Hoch auszubilden und damit das bisherige, das von Ende Juli / Anfang August datiert, zu überbieten.

Statt eines frischen Kaufsignals setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und vereitelten das Unterfangen. Damit sieht sich die DHL Group einer ambivalenten Ausgangslage gegenüber… Wie wird der Start ins neue Jahr?

Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass nach der fulminanten Kursrally der letzten Wochen und Monate eine Verschnaufpause nicht überraschen sollte und durchaus „gesund“ ist.

Damit das nach wie vor als bullisch zu bezeichnende Chartbild jedoch nicht eintrübt, sollten sich die Gewinnmitnahmen respektive die Korrektur tunlichst nicht weiter ausdehnen. Im besten Fall spielt sich die Verschnaufpause oberhalb von 44 Euro ab. Ein Ausbruch über die 47 Euro würde hingegen die Korrektur beenden und die Aufwärtsbewegung reaktivieren.

Kurzum. Die aktuelle Konsolidierung sollte nicht überbewertet werden. Ein Rücksetzer unter die 44 Euro würde hingegen zu einer zeitlichen und auch preislichen Ausdehnung führen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 42 Euro oder gar in Richtung 39,3 Euro gerechnet werden. Ein Vorstoß über das Niveau des bisherigen 52-Wochen-Hochs (47+ Euro) würde hingegen das Chartbild auf der Oberseite klären.