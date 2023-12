MicroStrategy hat weitere 14.620 Bitcoin für rund 615,7 Millionen US-Dollar erworben, was den Gesamtbestand des Unternehmens auf 189.150 Bitcoin erhöht. CEO Michael Saylor sieht die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF als potenziellen Katalysator für einen massiven Preisanstieg im Jahr 2024. Saylor bezeichnete einen solchen ETF als "die größte Entwicklung an der Wall Street seit 30 Jahren". Zudem profitierten am Mittwoch auch andere mit Kryptowährungen verbundene Aktien, darunter Bitcoin-Miner Marathon Digital und die Kryptobörse Coinbase, die beide deutliche Kursgewinne verzeichneten.