Ende Oktober hatte sich die Olando GmbH, die Muttergesellschaft der LOOPINGGROUP, in ein vorläufiges Insolvenzverfahren begeben. In der Folge hatte dervorläufige Insolvenzverwalter Ivo Meinert-Willrodt von der PLUTA RechtsanwaltsGmbH in Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Team der LOOPING GROUP dieGeschäfte geordnet, die Kundenbeziehungen gesichert und einen systematischenInvestorenprozess gestartet. Dieser Prozess ist binnen zwei Monaten erfolgreichbeendet worden. Die Assets der insolventen Olando GmbH werden an die neugegründete LOOPING BRAND MEDIA GROUP übertragen. Verbindlichkeiten undForderungen verbleiben in der alten GmbH. Diese Transaktion steht unter demVorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.In der Geschäftsführung wird es Kontinuität geben. Die LOOPING BRAND MEDIA GROUPwird geführt von den bisherigen Geschäftsführern und Gründern Robin Houcken undDominik Wichmann. Auch die Serviceleistungen bleiben bestehen: In seinemsogenannten Brand Media Haus verbindet LOOPING weiterhin eng das Agentur- unddas eigene Verlagsgeschäft miteinander und ergänzt dies durch die Angebote derIHM.Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: " Diese Investition ist mehrals nur eine finanzielle Unternehmung, sie markiert Fortbestand und Wachstumzwischen Tradition und Moderne beider Häuser. Die einzigartige Verbindung vonTeamgeist, kreativen Ressourcen, unternehmerischem Denken und namhaften Kundeneröffnet für beide Unternehmen neue Horizonte. Diese Synergien und Stärkenwollen wir im Gesundheitsbereich optimal nutzen. Wir sind allen Beteiligten fürdas uns entgegengebrachte Vertrauen und den äußerst professionellen Prozess sehrdankbar. Gemeinsam schauen wir voller Vorfreude auf das kommende Jahr!"Dominik Wichmann, Co-Founder und CCO LOOPING GROUP : " Die letzten Wochen undMonate waren für uns alle anstrengend. Unser Dank geht an das gesamte Team, das