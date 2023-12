Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Marine Corps zur

Weiterentwicklung der Technologie zur Reduzierung der Reiseübelkeit, die

speziell für die harten Bedingungen in gepanzerten Amphibienfahrzeugen

entwickelt wurde

- Echtzeit-Überwachung und -Analyse biometrischer Daten von Mitfahrenden;

Stimulation der visuellen, auditiven und taktilen Sinne zur Linderung von

Symptomen der Reiseübelkeit

- Integration von autonomen Fahr- und kognitiven Technologien; Entwicklung

spezialisierter Technologien über den Automobilbereich hinaus für den

Seeverkehr und zukünftige Mobilitätsindustrien



Hyundai Mobis (KRX 012330) hat die Implementierung seiner hochmodernen

Fahrzeug-Gesundheitstechnologie in den amphibischen Angriffsfahrzeugen des

Marine Corps bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass diese Technologie die

Reiseübelkeit der Marinesoldaten bei der Überquerung von unwegsamem Gelände auf

dem Weg von der See zum Land lindert und so die Kampfleistung verbessert.





Hyundai Mobis gab bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit demMarine Corps der Republik Korea über die Zusammenarbeit bei der Technologie zurReduzierung der Reiseübelkeit unterzeichnet hat.In letzter Zeit haben die weltweiten Automobilhersteller die Entwicklung vonTechnologien zur Verbesserung des Komforts der Mitfahrenden beschleunigt.Letztes Jahr hat Hyundai Mobis den "Smart Cabin Controller" entwickelt, der dieKörperhaltung, die Herzfrequenz und die Gehirnströme des Fahrers analysiert, umSchläfrigkeit, Stress und Reiseübelkeit zu verhindern. Die Zusammenarbeit mitdem Marine Corps soll die Technologie zur Verringerung der Reiseübelkeit weitervorantreiben, um den Marinesoldaten zu helfen, schwieriges Gelände zudurchqueren und anderen rauen Bedingungen standzuhalten.Dies ist die erste Anwendung der Technologie von Hyundai Mobis zur Verringerungder Reiseübelkeit im breiteren Mobilitätssektor, der über herkömmliche Fahrzeugehinausgeht. Es wird damit gerechnet, dass die Technologie auch in den BereichenVerteidigung, Schifffahrt und Luftfahrt eingesetzt wird.Reiseübelkeit tritt im Allgemeinen auf, wenn eine Diskrepanz zwischen dem, wasdie Augen sehen, und dem, was der Körper in Bezug auf die Bewegungsrichtungempfindet, besteht - zum Beispiel, wenn man in einem fahrenden Fahrzeugseitwärts schaut, während der Körper eine Vorwärtsbewegung wahrnimmt. Dies istauch der Grund, warum Sitze in einem Zug, die in die entgegengesetzte Richtungzeigen, weniger beliebt sind.Die Technologie von Hyundai Mobis zur Verringerung der Reiseübelkeit integriertdas autonome Fahren mit kognitiven Technologien für die Mitfahrenden. Vor allemletztere umfasst die Echtzeitüberwachung von Körperhaltung, Herzfrequenz undGehirnströmen durch Sensoren. Auf der Grundlage dieser biometrischen Daten kanndie Simulation des Seh-, Hör-, Geruchs- und Tastsinns die Reiseübelkeitminimieren. Hyundai Mobis bestätigt, dass diese Technologie die Reiseübelkeit umbis zu 70 % verhindern und die Symptome um 40 % reduzieren kann.Hyundai Mobis wird dem Marine Corps eine integrierte Lösung zur Verringerung derReiseübelkeit zur Verfügung stellen, die auf raue Umgebungen zugeschnitten istund Hardware und Software kombiniert. Die Lösung umfasst Sensoren zurBewegungsanalyse, Sensoren zur Wahrnehmung der Umgebung und Steuerungslösungen.Darüber hinaus verfügt sie über Displays, die den Mitfahrenden eine einfacheAnzeige von Reiseinformationen ermöglichen (visuell), sowie überKlimakontrollmodule, die die Fahrgäste mit kühler Luft stabilisieren (taktil).Hyundai Mobis plant, diese Technologie in amphibischen Angriffsfahrzeugeneinzusetzen und in Zusammenarbeit mit dem Marine Corps in der ersten Hälfte desnächsten Jahres wichtige Daten zu sammeln. Das Unternehmen beabsichtigt, dieTechnologie in der Gefechtsausbildung einzusetzen und die Faktoren, die zuReiseübelkeit führen, systematisch zu analysieren, um die Wirksamkeit derTechnologie zu verbessern.