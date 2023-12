ALULA, Saudi-Arabien, 28. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Im Rahmen ihres Ziels, traditionelle Sportarten, die im Königreich Saudi-Arabien, in der Region und darüber hinaus tief verwurzelt sind, zu erhalten und zu feiern, wird die Königliche Kommission für AlUla (RCU) den allerersten AlUla Falcon Cup ausrichten.

Das wegweisende Sportereignis, das vom 28. Dezember bis zum 5. Januar im Mughayra Heritage Sports Village in AlUla stattfindet, wird die reiche Geschichte, die sorgfältig eingeübten Fertigkeiten und die wichtigen Traditionen der Falknerei einem weltweiten Publikum von Falknern und Touristen sowie Mitgliedern der AlUla-Gemeinschaft näher bringen.

Der erste AlUla Falcon Cup hat bereits Rekorde in der Falknerei aufgestellt, denn es wird ein unerhörtes Preisgeld von insgesamt 60 Mio. SAR (16 Mio. USD) bereitgestellt, das an die Gewinner der verschiedenen Kategorien und Wettbewerbe vergeben wird, darunter Rennen, Jagd und Schönheitswettbewerbe. Während der Rennen werden die Falken mit Hilfe von Hightech-Sensoren gemessen, die ihre Geschwindigkeit und Leistung aufzeichnen. Bei Schönheitswettbewerben wird jeder Vogel nach bestimmten Kriterien bewertet, wobei der Sieger von den Richtern die höchste Bewertung erhält.

Zu den Höhepunkten des AlUla Falcon Cup gehören der Falkenwettflug, der täglich zwischen 8 und 17 Uhr stattfindet, und die „Best of Breed" Falcon Mazayen Show oder der Falken-Schönheitswettbewerb, der vom 2. bis 4. Januar von 20 bis 22 Uhr stattfindet.

Die Veranstaltung folgt auf die erfolgreiche Ausrichtung der Weltmeisterschaft im Bogenschießen zu Pferd und der Weltmeisterschaft im Tent Pegging im AlFursan Equestrian Village im November in AlUla. Die internationale Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Saudi Arabia Equestrian Federation (SAEF) und der World Horseback Archery Federation (WHAF) stattfand, hat AlUla als Drehscheibe für traditionelle Reit- und Kultursportarten bekannt gemacht, was dem langfristigen Ziel der RCU entspricht, die Wirtschaft zu diversifizieren und die Bräuche und die Kultur Nordwest-Arabiens zu fördern.