Seit Wochen schon versucht sich das Papier von Walt Disney in einem abwärts gerichteten Keil im Bereich der Corona-Tiefstände um 79,07 US-Dollar an einem tragfähigen Boden und scheint immer erfolgreicher damit zu sein. Nach einem Verlaufstief bei 78,73 US-Dollar im September dieses Jahres herrscht innerhalb des Keils eine untergeordnete Erholung, derzeit steckt der Wert aber noch in einem Dreieck fest. Sollte dieses erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden, würde dies einen weiteren Baustein hin zu einem Test der oberen Keilbegrenzung liefern.

Gute Aussichten für nächstes Jahr