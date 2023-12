Die New York Times (NYT) hat Microsoft und OpenAI verklagt, da sie angeblich Millionen von urheberrechtlich geschützten Artikeln der Zeitung für das Training von KI-Chatbots verwendet haben. Die Klage behauptet, dass dadurch ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden ist. OpenAI, das bereits von anderen Autoren verklagt wurde, nutzt seit einem Jahr Internettexte für seinen Chatbot ChatGPT. Trotz Bemühungen um Lizenzvereinbarungen kam es zu keiner Einigung zwischen den beteiligten Parteien. OpenAI zeigte sich überrascht und enttäuscht, betonte jedoch seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab. Die NYT betont, dass ihre Zustimmung für die kommerzielle Nutzung ihrer Inhalte erforderlich ist. OpenAI steht vor mehreren Klagen wegen unrechtmäßiger Nutzung von Inhalten. Ein Richter in San Francisco deutete jedoch an, eine Klage gegen OpenAI abzuweisen. OpenAI befindet sich in Gesprächen über eine neue Finanzierung, die das Unternehmen mit 100 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Microsoft, der größte Geldgeber von OpenAI, hat die KI-Tools in seine Produkte integriert. Die NYT behauptet, Microsoft habe ihre Artikel für Bing kopiert und die Technologie von OpenAI genutzt, um seinen Wert zu steigern. Der Aktienkurs von Microsoft ist seit dem Debüt von ChatGPT um 55 Prozent gestiegen.