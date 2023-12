Lahr (ots) - Die Erfolgsaussichten für Schadensersatz im Diesel-Abgasskandal

steigen nach der neuen Rechtsprechung am Bundesgerichtshof (BGH) auch für

Wohnmobile mit einem Fiat-Basisfahrzeug. Das Landgericht Halle hat in einem

Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer den Fiat-Chrysler-Mutterkonzern

Stellantis Europe S.p.A. zur Zahlung von 15 Prozent Schadensersatz verurteilt.

Das streitgegenständliche Wohnmobil von Dethleffs ist mit einem Fiat Ducato

Multijet 2,3 der Abgasnorm Euro 6 ausgestattet (Az.: 4 O 77/21). Das Urteil vom

29. November 2023 unterstreicht aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer die

Relevanz der aktuellen Rechtsprechung des BGH und des Europäischen Gerichtshofs

(EuGH) in Bezug auf unzulässige Abschalteinrichtungen in Fahrzeugen. Daher rät

die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer Dieselfahrern, insbesondere

Wohnmobil-Besitzern, zu einer anwaltlichen Beratung

Illegale Abschalteinrichtung im Wohnmobil Trend T von Dethleffs







Seit Sommer 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Fiat-Abgasskandal- bisher ohne veröffentlichte Ergebnisse. Vor allem Wohnmobile sind vom Skandalbetroffen, da die meisten Hersteller von Wohnmobilen auf den Fiat Ducato alsBasisfahrzeug vertrauen. 2020 sprach die Staatsanwaltschaft von 200.000Freizeitfahrzeugen. Der Fiat-Diesel Multijet soll mit verschiedenen unzulässigenAbschalteinrichtungen die gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur aufdem Prüfstand einhalten und nicht im normalen Straßenverkehr. Bei denAbschalteinrichtungen handelt es sich unter anderem um einen sogenannten Timer,der nach 21 Minuten die Abgasreinigung ausschaltet, und das Thermofenster, dasdie Abgasregulierung von der Außentemperatur abhängig steuert. Das LandgerichtHalle hat den Fiat Chrysler-Mutterkonzern Stellantis Europa S.p.A. zuSchadensersatz verurteilt. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das Verfahrenführte, fasst das aktuelle Urteil und die Rechtslage zusammen:- Der Kläger erwarb das Wohnmobil Trend T7057 von Dethleffs 16. Oktober 2017 zumNetto-Kaufpreis von 47.242 Euro. In dem finanzierten Fahrzeug ist derMultijet-Motor F1AGL11C, Euronorm: 6, 2,3 ccm und 150 PS Leistung verbaut.- In dem Wohnmobil Trend T7057 von Dethleffs soll nach Ausführungen des Klägersdie Abgasreinigung mithilfe eines sogenannten Thermofensters von derAußentemperatur abhängig geregelt- sprich manipuliert werden. Zwischen 20°C