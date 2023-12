Xiaomi plant, mit seinem ersten Elektroauto, der Limousine SU7, den Automarkt zu erobern. Das Fahrzeug soll in zwei Versionen erhältlich sein, mit einer Reichweite von bis zu 668 Kilometern und 800 Kilometern, was Teslas Model S übertrifft. Die Autos werden von einer Tochtergesellschaft der BAIC Group produziert, mit einer geplanten Jahresproduktion von 200.000 Fahrzeugen. Xiaomi konkurriert in China mit BYD und Tesla. Das Unternehmen verspricht, dass der SU7 schneller beschleunigen wird als die Konkurrenz. Xiaomi-CEO Lei Jun äußerte das Ziel, in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu einem der fünf größten Automobilhersteller der Welt aufzusteigen. Trotz des erwarteten hohen Preises des SU7 und der Herausforderungen auf dem E-Auto-Markt plant Xiaomi, in den kommenden Jahren zehn Milliarden US-Dollar in seine Fahrzeugsparte zu investieren. Xiaomi hofft, dass seine bestehenden Kunden das gleiche Ökosystem von Apps in den Autos des Unternehmens nutzen werden.