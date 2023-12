Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

Die Papiere von Apple setzten ihren tags zuvor im Handelsverlauf eingeleiteten Erholungskurs fort und stiegen um 0,4 Prozent. Der Technologiekonzern nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig ausgesetzt hatte. Ab diesem Donnerstag sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder online bestellbar sein, wie der Konzern auf seiner Website ankündigte.

In den USA stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet. Die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe im November stagnierte dagegen, während Analysten mit einem Anstieg von 0,9 Prozent gerechnet hatten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben an ihren zuletzt moderaten Aufwärtstrend am vorletzten Handelstag des Jahres mit erneuten Rekordhochs angeknüpft. Wie schon in den vergangenen Tagen läuft der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

