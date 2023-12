EKA, Mitsui und VDL Groep gehen eine langfristige strategische Partnerschaft ein, die gemeinsame Investitionen, Kapitalbeteiligungen und technologische Zusammenarbeit umfasst

Mit einer gemeinsamen Investition von über 100 Mio. US-Dollar (etwa 8,5 Mrd. Indische Rupien) in mehreren Phasen wird Indien als weltweites Zentrum für Fertigungs- und Beschaffungsdienstleistungen für Elektrofahrzeuge positioniert

PUNE, Indien, 28. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- EKA Mobility, ein führendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge und -technologie mit Sitz in Indien, hat eine Partnerschaft mit Mitsui & Co, Ltd. (Japan) und VDL Groep (Niederlande) geschlossen. Diese strategische Zusammenarbeit ist ein bedeutender Meilenstein für die Entwicklung der indischen Automobilindustrie und wird Indien auf dem Weg zu einem globalen Hub für nachhaltige Mobilität voranbringen. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die modernsten globalen Erstausrüster (OEMs) in der Region anzusiedeln.



Mit dieser Partnerschaft, die zu den größten und bedeutendsten Kooperationen im neuen Mobilitätssektor Indiens zählt, werden die Stärken und Expertisen von drei führenden Automobilkonzernen in Asien und Europa vereint, um die Entwicklung und Einführung innovativer Elektromobilitätslösungen weltweit zu beschleunigen. Im Rahmen der Kooperation erhält EKA Mobility, das für seine richtungweisenden Elektrofahrzeuge und sein umfangreiches Ökosystem bekannt ist, erhebliche strategische Investitionen von Mitsui, einem globalen Handels- und Investmentunternehmen mit einer langjährigen Tradition in der Förderung innovativer Industrieunternehmen, sowie technologische Unterstützung und Kapitalbeteiligungen von VDL Groep, einem führenden niederländischen Technologie- und Produktionsunternehmen. Die vereinten Kompetenzen und Ressourcen der drei Unternehmen werden eine neue Ära nachhaltiger Mobilität und exzellenter Fertigung einleiten.

Highlights der Zusammenarbeit:

1. Strategische Investitionen: Mitsui & Co., Ltd. wird signifikante Finanzmittel in EKA Mobility investieren, um das Unternehmen zu befähigen, seine Produktion zu skalieren und sein Produktportfolio zu erweitern. EKA erhält zudem von Mitsui Unterstützung beim Export in ausgewählte Schwellenländer sowie bei der Implementierung von Systemen und Prozessen.