DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Olaf Scholz:

"Falls sich das derzeitige Gerede vom Ende der Ampel und womöglich sogar vorgezogenen Neuwahlen bewahrheiten sollte, dann wird Scholz als dritter gescheiterter Bundeskanzler in die Geschichte eingehen. Im Rückblick wird es dann leicht sein, Gründe für das Scheitern zu finden, die bei allen Unterschieden auch an Erhard und Kiesinger erinnern. Dass der vermeintliche Haushaltskompromiss vom Herbst nur wenige Tage währte, wird eines Tages womöglich als Symbol des Autoritätsverlusts von Kanzler Scholz gewertet werden. Und was den Zeitgeist angeht: Die vielen Krisen hierzulande und um Deutschland herum würden eigentlich einen Kanzler erfordern, der die Menschen mitnimmt. Der immer wieder in volkstümlichen Worten begründet, warum manche Dinge sich ändern, ja, ändern müssen, damit Bewährtes so bleiben kann, wie es ist. Dazu ist Scholz offenbar nicht Willens oder fähig."/yyzz/DP/tav