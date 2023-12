CHANGZHOU, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar, der weltweit führende Anbieter intelligenter PV- und Energiespeicherlösungen, und fünf weitere führende Hersteller, Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan und Tongwei, gründeten am 15. Dezember die 700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, nachdem sie am 11. Dezember eine gemeinsame Initiative zur Standardisierung und Anwendung des Designs von 700W+ PV-Modulen ins Leben gerufen hatten, was einen Meilenstein für den Eintritt der gesamten Branche in die 700W+ PV-Ära darstellt.

Basierend auf den Standardabmessungen von 700W+ Ultra-Hochleistungsmodulen und dem Dokument "T/CPIA 0003-2022 Technische Spezifikation für terrestrische kristalline Silizium-Photovoltaikmodule Abmessungen und Montagebohrungen", das von der China Photovoltaic Industry Association herausgegeben wurde, haben die sechs Hersteller vorgeschlagen, dass 700W-Module in allen PV-Unternehmen die bestehenden vereinbarten Industrieabmessungen einhalten sollten (Modulgröße: 2384mm x 1303mm; Abstand der vertikalen Löcher an der Längsseite des Moduls: 400mm/1400mm), und ein Lochabstand von 790mm wurde in die Norm aufgenommen.