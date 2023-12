DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht die Beziehungen zwischen Bund und Ländern auf dem Tiefpunkt. "Das Verhältnis ist noch nie so schlecht gewesen wie jetzt. Das ist keine Einschätzung von mir, das sagen auch SPD-Ministerpräsidenten", sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Die Vorstellung, dass hier im Freistaat alle Landräte und Oberbürgermeister einen einheitlichen Standpunkt vertreten und wir als Staatsregierung dann sagen 'Wir machen es trotzdem anders', geht einfach nicht. Aber im Verhältnis von Bund und Ländern ist das genau so der Fall".

Nach Meinung von Kretschmer passierten dadurch viele handwerkliche Fehler und es finde Politikgestaltung vorbei an den tatsächlichen Bedürfnissen des Landes statt. Dabei marschiere Deutschland an vielen Punkten wirtschaftspolitisch in die falsche Richtung.