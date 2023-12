Essen (ots) - Der Essener Traditionskonzern Thyssenkrupp leidet nachEinschätzung der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka unter mangelnderVeränderungsbereitschaft. In den vergangenen zwei Jahren sei "zu wenigpassiert", kritisiert Deka-Experte Ingo Speich im Podcast "DieWirtschaftsreporter" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Veröffentlichung am Freitag). Thyssenkrupp sei "weiterhin einAnkündigungsweltmeister", so der Manager der Fondsgesellschaft. "Die Aktie, wiesie sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, zeugt von einemVertrauensverlust in das Unternehmen, was primär am Vorstand auszumachen ist.Dahingehend muss sich das Unternehmen neu aufstellen", sagt Speich in demWAZ-Podcast."Wir fordern klare Aussagen zur Strategie, zur Ausrichtung des Unternehmens", soder Deka-Experte. Es müsse erkennbar sein, dass der Vorstand auch umsetze, waser ankündige. Speich fordert einen "Meilenstein-Plan" für Thyssenkrupp. Indiesem Plan sollten dann die Schritte festgelegt werden, die der Vorstand in dennächsten zwölf bis 24 Monaten gehen wolle.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520zentralredaktion-waz@funkemedien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5681500OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung