Die Module in Urgröße von Trina Solar bauen auf der fortschrittlichen 210-mm-Produktplattformtechnologie auf. Sie bieten viel Leistung, hohe Effizienz, hohe Verlässlichkeit und einen hohen Energieertrag mit geringeren gemittelten Energieerzeugungskosten und decken kleine, mittlere und große Formate ab. Damit bieten sie Lösungen für Freiflächen-Anlagen sowie Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen. Sie sind somit eine optimale Alternative in Umgebungen wie Wüsten, Gebirgen, Weiden, Wasseroberflächen, Wattenmeeren und Dächern. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres hatten die kumulativen Modullieferungen von Trina Solar 170 GW überschritten.

CHANGZHOU, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Bis Ende November hat Trina Solar mehr als 100 GW 210-mm-Module ausgeliefert. Das Unternehmen ist Branchenführer in Sachen Lieferungen, Leistungsabgabe und Normierung von Modulabmessungen. Das 210-mm-Modul kam 2020 auf den Markt.

Trina Solar ist durch die Einführung von 210-mm-Modulen ein Vorreiter in der Branche und hat sich immer stark für die 210-mm-Technologie eingesetzt. Als Trina Solar im Februar 2020 die 210-mm-Vertex-Module auf den Markt brachte, ebnete das Unternehmen damit den Weg für eine ultrahohe Leistung in der PV-Branche. Das Unternehmen begründete auch die 600W+ PV Open Innovation Ecological Alliance und verknüpfte die gesamte Prozesskette von Kristallziehen, Scheibenbau und Zellen bis hin zu Modulen mit Partnern. Trina Solar hat seit 2021 die Vertex-Module mit 670 W und 700 W eingeführt. Damit führt es die Branche in die 600W+- und 700W+-Ära und nutzt das Potenzial der 210-mm-Plattformtechnologie im höchsten Maße aus.

Auch bei der Normierung der Abmessungen von 210-mm-Modulen hat Trina Solar die Initiative ergriffen. Das Unternehmen rief am 12. Dezember 2023 zusammen mit weiteren fünf führenden PV-Herstellern eine gemeinsame Initiative zu 700W+-Modulen ins Leben. Im Juli kamen neun Modulhersteller, unter ihnen Trina Solar, überein, die Abmessungen rechteckiger monokristalliner Module basierend auf den 210R-Modulen von Trina Solar auf 2.382 mm x 1.134 mm zu normieren. Führende Modulhersteller einigten sich 2021 über die Abmessungen und die Stellen der Montagelöcher von 210-mm-Wafermodulen. Dabei war Trina Solar wegweisend und resultierte als Gruppenstandard.

In der weltweiten PV-Branche sind 210-mm-Produkte zu einem bemerkenswerten Trend geworden. Die umfassende 210-mm-Produktplattformtechnologie wird im Zusammenspiel mit weiteren Technologien die Effizienz weiter verbessern und die gemittelten Energieerzeugungskosten verringern. Im Rahmen seiner Mission „Solarenergie für alle" fackelt Trina Solar nicht lange, wenn es darum geht, technologische Innovationen zu nutzen, um zu einer Netto-Null-Zukunft beizutragen.

