HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz der aktuellen Haushaltskrise muss der Bund aus Sicht der IG Metall den geplanten Ausbau der Windenergie mit staatlichen Hilfen begleiten. "Wir brauchen für die ganze Windindustrie ein Sofortprogramm für Kredite und Bürgschaften für die gesamte Lieferkette der Windenergie", sagte der Bezirksleiter Küste der Gewerkschaft, Daniel Friedrich, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Firmen sind jetzt nicht so liquide aufgestellt, dass sie das alleine schultern können."

Wenn der Zubau der Windkraft gelingen soll, müsse das staatlich flankiert werden, beispielsweise über die bundeseigene Förderbank KfW, über einen Fonds oder ähnliches, damit die Industrie die erforderlichen Milliardeninvestitionen erbringen könne, so der Gewerkschafter. "Und natürlich ist auch der Staat gefordert", sagte Friedrich. "Man muss auch in der Bundesrepublik akzeptieren, dass das, was hier im Norden passiert, keine regionalen Aktivitäten sind, sondern es geht darum, die Energieversorgung für ganz Deutschland, teilweise für Europa sicherzustellen, zu garantieren."