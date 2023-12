Bei seinen Überlegungen zu diesem Erfolg teilte Alan Chen, Geschäftsführer von GEEKOM, seine Begeisterung wie folgt: „In den vergangenen Monaten kam es zu einem berauschenden Wachstum im Segment der Mini-PCs. Über unser florierendes Geschäft hinaus haben wir unsere Markenstrategie neugestaltet und umgesetzt. Unsere jüngsten Projekte im Bereich der Technologie haben charakteristische Aspekte zum Vorschein gebracht, die uns in der Kategorie der Mini-PCs vom Rest abheben. Die Verbraucher haben eine eindeutige Vorliebe für Hightech-Erfahrungen zum Ausdruck gebracht und unsere vermehrte Investition in die Kategorie der Mini-PCs spiegelt unser Bemühen wider, eine Version anzubieten, die den ‚Hightech'-Erwartungen moderner Verbraucher entspricht."

TAIPEH, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- GEEKOM, die angesehene Premiummarke für Mini-PCs, meldet nach einem Jahr fortwährender Expansion im breiteren Markt stolz ein beträchtliches Wachstum in den Kategorien Computer und Mini-PC. Das Unternehmen hat mit seinem strategischen Schwerpunkt auf Investition in die Marke, Umsatzwachstum und Erweiterung des Teams von Führungskräften bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und erwirbt globale Anerkennung für Produktperformance, Qualität und Kundendienst. Insbesondere meldete GEEKOM im dritten Quartal 2023 ein herausragendes Umsatzwachstum von 208 % im Vergleich zum Vorjahr, begleitet von der Gründung neuer Abteilungen und der Anwerbung mehrerer talentierter Fachkräfte.

Während GEEKOM seine Expansion der Highend-Mini-PC-Palette fortsetzt, bleibt das Unternehmen seiner Zusage an Performance, Verlässlichkeit und Umweltbewusstsein treu. Im kommenden Jahr erfolgt die Markteinführung des IT14/IT14 Pro in der IT-Reihe (basierend auf Intel) sowie des A7/A7 Max und des AX7/AX7 Max in der A-Reihe (basierend auf AMD). Es gibt auch Pläne für die Einführung einer neuen Palette mit Doppel-LAN-Anschlüssen und Unterstützung von USB-C für die interne Stromversorgung, zu denen der GT14 Pro/GT14 Max und der XT14 Pro/XT14 gehören.

Der Untersuchungsbericht von GEEKOM für das dritte Quartal zeigte einen bemerkenswerten Anstieg weiblicher Nutzer von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr, was Anlass zu der Entscheidung gegeben hat, den auf einem AMD-Prozessor basierenden Mini-PC GEEKOM A7 im ersten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen. Dieser Neuzugang übernimmt die hohe Performance und Verlässlichkeit, die mit den vorhandenen Produkten von GEEKOM in Verbindung gebracht werden, wird aber ein neutraleres, eleganteres und minimalistischeres Design aufweisen. „In Sachen Gehäusegröße wird der A7 der schlankeste Mini-PC auf dem Markt sein, und das bei garantierter Stabilität und Performance", so Alan Chen weiter.

Mit einem vielseitigen Portfolio von mehr als 10 Mini-PC-Produkten hat sich GEEKOMPC in der Branche weitreichende Anerkennung für seine außerordentlichen Mini-PC-Nischenangebote verdient und steht damit an der Seite einiger der begehrtesten Computermarken weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GEEKOMPC.COM oder folgen Sie GEEKOM auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube.

