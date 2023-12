Per E-Mail teilen

Diese eher kurz- und mittelfristigen Faktoren treffen auf eine langfristig deutlich steigende Nachfrage. Wood MacKenzie, das wohl angesehenste Researchhaus im Rohstoffsektor, spricht von einer Lücke von 6 Mio Tonnen in diesem Jahrzehnt. Das entspricht etwa einem Viertel des globalen Kupfermarkts oder etwa 6 Mal der Jahresproduktion der Escondida-Mine in Chile, der größten Kupfermine der Welt.

Nicht zuletzt lohnt sich der Blick nach Panama. Dort hat die Cobre Panama-Mine von First Quantum Minerals auf Geheiß der Regierung den Betrieb eingestellt. Dort wird etwa ein Prozent des weltweiten Kupfers abgebaut. Das trifft auf diesen inzwischen angespannten Markt.

Nicht zuletzt bewegt sich auch viel in China. Die Kupferimporte waren dieses Jahr überraschend hoch, obwohl die Bauwirtschaft dort mit vielen Problemen kämpft. Die Nachfrage kommt in erster Linie von den Schmelzen, deren Kapazität gestiegen ist. Sie befürchten zudem, dass die Verfügbarkeit von Kupfer schwierig bleibt.

Im kommenden Jahr könnte auf jeden Fall viel Druck vom Markt genommen werden. Zum einen glauben immer mehr Investoren an eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft, also ohne Rezession. Vor allem aber wird erwartet, dass die Fed die Zinsen ab dem Frühling/Frühsommer wieder senkt. Das ist schlecht für den Dollar, aber gut für die Wirtschaft und die Rohstoffpreise.

Dieser erste Anstieg in den vergangenen Wochen könnte ein deutlich positiveres Jahr 2024 einleiten. Denn am Kupfermarkt bleibt das Material knapp. Recht überraschend traf viele Händler, dass offensichtlich schon dieses Jahr ein Angebotsdefizit am Markt herrschen werde. Bisher waren die Prognosen von einem kleinen Überschuss ausgegangen. Nun aber scheint es loszugehen mit der Mangelzeit. Denn mit den wachsenden Verkäufen von Elektroautos steigt auch die Nachfrage rasant. Dieses Jahr wird die Marke von 14 Mio. verkauften Fahrzeugen weltweit fallen, wie Analysen von Bloomberg zeigten. Die Nachfrage schwächelt nicht, wie viele vermutet hatten.

Es war ein eher schwaches Jahr für den Kupfermarkt. Die Schwäche Chinas und die Sorgen vor einer US-Rezession hielten die Preise in Schach. So mäanderte der Kupferpreis die meiste Zeit rund um die 8.000 US-Dollar-Marke. Erst zum Jahresende hin konnte sich der Preis von den Herbsttiefs noch einmal erholen.

2023 war ein enttäuschendes Jahr für den Kupfermarkt. Doch 2024 könnte die Wende bevorstehen. Zum einen gibt es zu wenig Kupfer am Markt. Zum anderen kommen neue Mine nicht so schnell und problemlos in Produktion wie erhofft. Marktbeobachter erwarten daher im kommenden Jahr deutlich höhere Preise.

