CHANGZHOU, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Eine hochgelegene Solar- und Speicheranlage mit Modulen von Trina Solar wurde im November an das Netz angeschlossen. Das Projekt, das in zwei Phasen durchgeführt wird, hat eine installierte Gesamtkapazität von 200 MW. Es wird voraussichtlich 340 Millionen kWh erzeugen, die geförderte Kohle um 102.300 Tonnen und die CO 2 -Emissionen um 280.800 Tonnen pro Jahr reduzierten.

Die erste Phase hat eine solide Grundlage für Trina Solar geschaffen, um in der zweiten Phase Vertex-N-700W-Ultrahochleistungsmodule mit einer Leistung von 88 MW bereitzustellen.