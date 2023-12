BioNTech konnte jüngst einen Patentstreit mit Curevac für sich entscheiden. Der Aktienkurs von Curevac gab darauf mehr als 42 Prozent nach. Bei BioNTech dagegen zog der Kurs um mehr als 4,3 Prozent auf über 97 Euro an. Auch die aktuelle Corona-Welle könnte den Kurs von BioNTech stützen. Weiters hat BioNTech 39 Wirkstoffe in der Pipeline, wovon mehrere gleichbedeutend mit einem medizinischen Durchbruch sein könnten. Dabei setzt die Forschung auf einem modularen Multi-Plattform-Ansatz auf, der wegweisende Technologien in verschiedenen Wirkstoffklassen zu Behandlungsmöglichkeiten in der Onkologie sowie für Infektionskrankheiten bietet. Ein Beispiel stellt die programmierbare Zelltherapie dar, mit deren Hilfe eine individualisierte Krebstherapie ermöglicht wird.

Zum Chart