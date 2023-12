Per E-Mail teilen

In der ersten Jahreshälfte hatte sich die Teuerung in Spanien kräftig abgeschwächt. Zeitweise war die Inflationsrate bis auf 1,6 Prozent im Juni gefallen, bevor sich die Teuerung bis zum Jahresende wieder verstärkte.

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation zum Jahresende wie erwartet nicht verändert. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im November hatte die Teuerung 3,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

