Wien (ots) - Rekorde werden durch Erderwärmung zur traurigen Normalität: 250

Millionen Euro Gesamtschaden in der österreichischen Landwirtschaft im heurigen

Jahr.



Das Jahr 2023 geht in Österreich gemeinsam mit dem Jahr 2018 als das wärmste

Jahr in die 256-jährige Messgeschichte ein. Die Konsequenzen der Erderwärmung

durch die steigende Treibhausgaskonzentration sind fatal und treffen vor allem

die Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel: "Frost, Hagel,

Sturm, Überschwemmung und vor allem Dürre verursachten heuer einen Gesamtschaden

in der österreichischen Landwirtschaft von 250 Millionen Euro. Rund 70 Prozent

davon, also 170 Millionen Euro, sind auf die Dürre zurückzuführen", zieht Dr.

Kurt Weinberger , Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung,

Bilanz über das Jahr 2023 und ergänzt: "Die rekordbrechenden Temperaturen werden

in Zukunft keine Ausnahme mehr darstellen, sondern zur Normalität werden, wenn

wir die Erderwärmung nicht in den Griff bekommen. Die Folgen des Klimawandels in

Form der zunehmenden Naturkatastrophen führen zu großen ökologischen,

wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Schäden. Es braucht daher rasch ein

gesellschaftspolitisches Umdenken."









Die erste Jahreshälfte war für die heimische Landwirtschaft sehr herausfordernd:

Einem verfrühten Vegetationsbeginn durch einen milden März folgte ein relativ

kühler April. Die Folge des Temperatursturzes Anfang April waren schwere

Frostschäden an Obstkulturen in der Höhe von 35 Millionen Euro , insbesondere in

der Steiermark. Sehr niederschlagsintensive Wochen, vor allem im Osten und Süden

Österreichs, führten sowohl im April als auch im Juli zu schweren

Überschwemmungen . Ebenso kam es zu Hagel- und Sturmschäden an

landwirtschaftlichen Kulturen. In Summe entstand durch diese Wetterextreme ein

Schaden von 45 Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen. Das dominierende

Thema war aber in den Sommermonaten die extreme Dürre , vor allem im Norden und

Westen Österreichs. So folgten dem siebent wärmsten Sommer der Messgeschichte

der heißeste September und Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen. In Summe

entstand durch den fehlenden Niederschlag und durch eine Vielzahl an Tagen mit

Temperaturen jenseits der 30 °C ein Dürreschaden von 170 Millionen Euro , unter

anderem an Maiskulturen und dem Grünland. Der November war einer der fünf

niederschlagsreichsten November der Messgeschichte, im Dezember war vor allem

