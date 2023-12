Per E-Mail teilen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Constanta Capital Corp. (der „Berater“) unter der Anschrift 523 King Edward Street, Vancouver, BC, (E-Mail: tetiana@constantacapital.ca ) damit beauftragt hat, für eine monatliche Gebühr von 2.500 $ in bar und insgesamt 50.000 Aktienoptionen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden und zwei Jahre lang zu einem Preis von 1,12 $ ausgeübt werden können, über einen Zeitraum von zwölf Monaten Managementdienste auf X (vormals Twitter) für das Unternehmen zu erbringen. Der Berater und das Unternehmen sind voneinander unabhängig.

Die in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß dem Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange, sofern anwendbar.

„Hinsichtlich unserer beiden jüngsten Finanzierungen, bei denen wir unter schwierigen Marktbedingungen über 3,5 Millionen $ abgeschlossen haben, freuen wir uns, dass wir unseren Kassenstand um weitere 1 Million $ aufstocken können – Gelder, die eigens für die intensive Weiterentwicklung unserer Aktiva in Quebec reserviert sind“, sagte Rana Vig, President und CEO von Troy Minerals.

In Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 45.000 $ und gab 36.000 Vermittlungsgebühren-Warrants aus. Jeder Vermittlungsgebühren-Warrant kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine nicht übertragbare Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,25 $ pro Aktie zu erwerben.

28. Dezember 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Troy Minerals Inc. („Troy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass es die Privatplatzierung von 800.000 Flow-Through-Einheiten („FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,25 $ pro FT-Einheit für Bruttoeinnahmen in Höhe von 1.000.000 $ (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through“-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) qualifiziert ist, und einem halben nicht übertragbaren Aktien-Warrant des Unternehmens. Jeder ganze Warrant kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine nicht übertragbare Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,50 $ pro Aktie zu erwerben. Die Einnahmen aus dem Angebot werden für die Weiterentwicklung der aktuellen Mineralprojekte des Unternehmens in Quebec verwendet werden.

