ESSEN (dpa-AFX) - Energiesparen als Neujahrsvorsatz ist in den Haushalten in diesem Jahr deutlich weniger angesagt als 2022. Dies geht aus Umfragen hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Yougov für den Energiedienstleister Ista durchgeführt hat. Nahmen sich vor rund einem Jahr während der Energiekrise noch rund 43 Prozent der Deutschen vor, im Haushalt weniger Energie zu verbrauchen, sind es 2023 nur noch 29 Prozent, berichtete Ista am Freitag in Essen.

Befragt wurden 2040 Menschen ab 18 Jahren im Zeitraum 12. bis 14. Dezember. Die Ergebnisse sind laut Yougov repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland.