Im Zeitraum zwischen Juni 2022 und Anfang Dezember dieses Jahres war die Cognizant-Aktie von hoher Volatilität innerhalb der Kursmarken zwischen 51,33 und grob 71,50 US-Dollar geprägt. Hierbei hat sich zunehmend eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert, die allerdings erst zu Beginn dieses Monats erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden konnte. In der Folge konnte ein Anstieg an das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 77,37 US-Dollar vollzogen werden. Das gesamte Aufwärtspotenzial wurde allerdings noch lange nicht ausgeschöpft, weshalb dieses Wertpapier auch in 2024 ein sehr interessantes Investment darstellt.

Pullback für Einstieg nutzen