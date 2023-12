Daniel Ives von Wedbush ist optimistisch, dass das KI-gestützte Wachstum von Microsoft weiter anhalten wird. Er hat sein Kursziel für die Aktie von 425 auf 450 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent entspricht. Ives glaubt, dass der Aktienkurs das Potenzial von Microsofts Cloud- und KI-Wachstum, das dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber Amazon und Alphabet bietet, noch nicht vollständig reflektiert. Er erwartet, dass mehr als 60 Prozent der Kunden die KI-Technologie von Microsoft in den nächsten drei Jahren für kommerzielle Zwecke nutzen werden, was bis 2025 einen Umsatz von etwa 25 Milliarden US-Dollar generieren könnte. Ives sieht einen entscheidenden technologischen Fortschritt für Microsoft im KI-Assistenten Copilot, der in verschiedene Office- und Business-Tools des Unternehmens integriert wurde. Laut Marketscreener bietet die Aktie nach der Jahresrallye ein weiteres Kurspotenzial von rund elf Prozent für die kommenden zwölf Monate. Der Konsens lautet Strong Buy.