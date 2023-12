DORTMUND (dpa-AFX) - Für die geplante Aufholjagd nach der Winterpause bekommt Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic zwei frühere BVB-Publikumslieblinge an die Seite gestellt. Die Ex-Spieler Nuri Sahin und Sven Bender kehren zum Ruhrpott-Club zurück und werden als Co-Trainer den zuletzt in die Kritik geratenen Terzic unterstützen. Dies bestätigte der Verein am Freitag, nachdem zuvor verschiedene Medien darüber berichtet hatten. Die Nachricht kam durchaus überraschend, eigentlich schien nach dem öffentlichen Bekenntnis zu Terzic vor einer Woche die Mannschaft im Fokus von Veränderungen zu stehen.

"Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen", begründete BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Personalveränderungen im Trainer-Team. Auf eigenen Wunsch verlässt zudem der bisherige Co-Trainer Armin Reutershahn den Club. Kehl, der mit Sahin und Bender 2011 im BVB-Trikot deutscher Meister wurde, bezeichnete die beiden neuen Assistenten als "Fachmänner und Persönlichkeiten", die das Team sowohl "inhaltlich als auch charakterlich bereichern werden".