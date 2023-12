Das Unternehmen hat einen Suchprozess für Führungskräfte eingeleitet, um potenzielle externe und interne Kandidaten für die Rolle des COO zu evaluieren, und wird zu gegebener Zeit ein Update zum Abschluss dieses Prozesses bereitstellen.

In der Zwischenzeit wird Éric Tremblay, derzeit ein Direktor im Board of Directors des Unternehmens und Vorsitzender des Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheits- sowie des technischen Komitees, bis zum Abschluss des COO-Suchprozesses die Rolle des Interim-COO übernehmen. Herr Tremblay verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Minenbau und -betrieb, vor allem in Untertageminen, und war zuvor auch General Manager bei Canadian Malartic, einer der größten Goldminen in Kanada und weltweit. Herr Tremblay hat über viele Jahre hinweg eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung und Risikominderung der Projekte im Portfolio des Unternehmens gespielt, insbesondere beim Goldprojekt Cariboo. Herr Tremblay wird auch in seiner derzeitigen Rolle als COO von Dalradian Resources Inc. bleiben.

Während dieser Zeit wird Herr Lessard dem Managementteam in der Übergangsphase weiterhin seine volle Unterstützung anbieten. Auch in Zukunft wird Herr Lessard seine unschätzbare Unterstützung und seinen Beitrag in einer beratenden Funktion als externer Berater zur Verfügung stellen.

„Im Namen des Board of Directors und des gesamten Managementteams möchte ich Luc unseren Dank für seine unschätzbaren Beiträge und sein Engagement für ODV während seiner Amtszeit aussprechen“, sagte Sean Roosen, Chairman und CEO. „Luc übernahm die Rolle des COO bei der Gründung des Unternehmens im Januar 2021 und spielte eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios von Projekten im Entwicklungsstadium. Wir wünschen Luc alles Gute für seine zukünftigen persönlichen und beruflichen Unternehmungen und werden uns zweifellos weiterhin auf seine beträchtliche Branchenkenntnis verlassen, während wir das Goldprojekt Cariboo im Jahr 2024 vorantreiben.“