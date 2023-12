Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,07 Prozent auf 4786,72 Zähler zu und liegt aufs Jahr gesehen knapp 25 Prozent vorne. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Freitag 0,09 Prozent auf 16 914,38 Punkte. Seit Jahresbeginn ging es um fast 55 Prozent nach oben./edh/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag des Jahres 2023 lautet das Motto an der Wall Street Stagnation auf hohem Niveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der sich am Vortag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen hatte, notierte am Freitag im frühen Handel 0,02 Prozent höher bei 37 718,74 Punkten. Im Börsenjahr 2023 ist der Dow um fast 14 Prozent gestiegen.

