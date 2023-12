SANTA CRUZ DE LA PALMA, Spanien, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich haben sich GCL SI und Ocean Sun erneut zusammengetan, um den schwimmenden Solardemonstrator BOOST („BOOST" oder „das Projekt") erfolgreich abzuschließen. Am 14. Dezember 2023 erreichte das Projekt mit einer installierten Leistung von 270 kWp im Hafen von Tazacorte auf La Palma seinen Höhepunkt. BOOST zeigt den Einsatz der GCL MS/60GT Ocean Sun PV-Module („Das Modul") und zielt darauf ab, Innovationen in der schwimmenden Solar-Photovoltaik-Technologie (FPV) voranzutreiben. GCL SI und Ocean Sun feiern ihr fünftes Jahr der Zusammenarbeit und verschieben weiterhin die Grenzen der Innovation im Bereich der erneuerbaren Energien.

„Die langfristige Zusammenarbeit mit GCL SI und anderen unabhängigen Forschungspartnern und Instituten war entscheidend für die Qualifizierung und Bankfähigkeit dieser neuen PV-Modul-Installationstechnologie für Süß- und Salzwasser. Mit den wachsenden Fertigungskapazitäten von GCL SI freuen wir uns darauf, den wachsenden internationalen FPV-Markt zu bedienen", sagte Børge Bjørneklett, Geschäftsführer von Ocean Sun.

Seit 2018 arbeiten Ocean Sun und GCL SI eng zusammen, um ein PV-Modul zu entwickeln, das speziell auf die membranbasierte schwimmende Solarlösung von Ocean Sun zugeschnitten ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben Ocean Sun, GCL SI und der TÜV Rheinland gemeinsam ein strenges Testverfahren entwickelt. Die Module wurden einer umfassenden Prüfung unterzogen, einschließlich des Eintauchens der Paneele in erhitztes Seewasser unter einer Spannung von 1500 V über einen längeren Zeitraum, um die einwandfreie Qualität und Haltbarkeit des Designs zu gewährleisten.

Das Solarmodul besteht aus wasserfesten Materialien für den dauerhaften Einsatz in feuchtigkeitsanfälligen Gebieten. Das rahmenlose Design reduziert den Einsatz von Aluminium und senkt die Rohstoffkosten um fast 10 %, was es zu einer erschwinglicheren und langlebigeren Wahl für Solaranlagen macht.

Die flache Rückseite des Moduls ermöglicht einen optimalen Kontakt mit der Membran, wodurch die Betriebstemperaturen effektiv gesenkt und die Gesamtleistung des Systems erheblich gesteigert werden. Außerdem wurde es in den DNV-Labors in Singapur einem strengen Benchmarking unterzogen. Die Tests umfassten einen umfassenden Vergleich mit bodenmontierten Systemen und anderen schwimmenden Technologien, wobei der Schwerpunkt auf der Validierung der überlegenen Kühlwirkung der Membranlösung lag.

GCL SI hat sich während des gesamten Projekts aktiv an der Unterstützung vor Ort beteiligt. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Gelegenheit nutzen, um weitere Tests mit den Paneelen durchzuführen und genau zu beobachten, wie sich die Module bei größeren Wellen und Salzwasser verhalten. Bei dieser gemeinsamen Anstrengung wird das Fachwissen des technischen Teams von GCL SI genutzt, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Widerstandsfähigkeit der Module unter schwierigen Meeresbedingungen zu verbessern.

Außerdem haben Ocean Sun und GCL SI bereits bei früheren Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Installation in Magat, Philippinen, im Jahr 2019. Darüber hinaus haben sie sich für ein bedeutendes FPV-Projekt mit 2 MWp am Banja-Staudamm in Albanien zusammengetan. Dieses Projekt wurde im Januar 2023 erfolgreich in Betrieb genommen, wodurch die Partnerschaft zwischen den beiden Marken weiter gefestigt wurde.

