Der ARK Next Generation Internet ETF hat seine restlichen 2,25 Millionen Anteile am Grayscale Bitcoin Trust verkauft und gleichzeitig 4,32 Millionen Anteile am ProShares Bitcoin Strategy ETF erworben. Damit ist der ARK ETF nun der zweitgrößte Inhaber des Fonds, der in Bitcoin Futures investiert. Grayscale ist nun nicht mehr im Fonds vertreten. Der ARK ETF hat auch seine Position bei der Krypto-Börse Coinbase reduziert und stattdessen 20.000 Anteile des ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF erworben. Der ARK Next Generation Internet ETF hat sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt, obwohl er als hochvolatil gilt. Im Jahr 2021 verlor der ETF 19 Prozent, 2022 sogar 67 Prozent.