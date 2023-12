Tech-Analyst Paul Meeks sieht Nvidia als potenzielles "wertvollstes Unternehmen der Welt", vorausgesetzt, es kann seine Marktkapitalisierung um mindestens 100% steigern. Nvidia ist führend in der KI-Branche, vor allem durch seine Chips, die die ChatGPT-Plattform von OpenAI antreiben. Darüber hinaus hat das Unternehmen wichtige Verträge mit ServiceNow und Snowflake abgeschlossen. Die Wall Street hat die Gewinnprognosen für Nvidia aufgrund der starken Nachfrage erhöht. Vor 90 Tagen wurde ein Gewinn von 10,76 US-Dollar pro Aktie erwartet, jetzt liegt der Wert bei 12,29 US-Dollar. Für das nächste Geschäftsjahr wird ein Gewinnanstieg von mindestens 67% auf 20,50 US-Dollar pro Aktie erwartet. Die Nvidia-Aktie wird mit einem PEG-Verhältnis von nur 0,5 gehandelt, was als potenziell unterbewertet gilt. Evercore-Analysten sehen ebenfalls einen "klaren Weg" für Nvidia, um Apple und Microsoft zu überholen, trotz Bedenken hinsichtlich Gewinnmitnahmen und dem US-Exportverbot für KI-Chips nach China. Nvidia hat kürzlich einen angepassten Spielprozessor veröffentlicht, um den US-Ausfuhrbestimmungen gegenüber China gerecht zu werden. Dieser wird ab Januar in China verfügbar sein.