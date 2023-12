CryptoQuant prognostiziert, dass die Zulassung des börsengehandelten Fonds (ETF) ein "Sell-the-News"-Ereignis sein könnte, was auf hohe nicht realisierte Gewinne bei Anlegern hindeutet. Dies könnte zu einer Preiskorrektur von Bitcoin bis auf 32.000 US-Dollar führen. Die Erwartung der ETF-Zulassung hat zu einer Preisrallye und einer Ansammlung von nicht realisierten Gewinnen geführt. Marktteilnehmer könnten diese Gewinne durch den Verkauf von Bitcoin realisieren, sobald die ETF-Zulassung bestätigt wird. Der Bitcoin hat in den letzten drei Monaten um 57 Prozent zugelegt, da die Securities and Exchange Commission (SEC) zunehmend optimistisch bezüglich potenzieller ETF-Emittenten zu sein scheint. Die Genehmigung würde die Einführung des ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA ermöglichen und könnte viele neue Investoren anziehen. Mark Connors von 3iQ erwartet jedoch nicht, dass das "Sell-the-News"-Phänomen eintreten wird. Er prognostiziert, dass Bitcoin bei Genehmigung eines US-amerikanischen Bitcoin-ETF zwischen 45.000 und 55.000 US-Dollar gehandelt wird und bis Ende 2024 100.000 US-Dollar erreichen könnte. Galaxy Digital schätzt den adressierbaren Markt für einen US-Bitcoin-ETF auf bis zu 39 Billionen US-Dollar im dritten Jahr nach der Auflegung.