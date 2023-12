NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige Trump-Anwalt Michael Cohen hat vor Gericht zugegeben, mit Künstlicher Intelligenz Falschinformationen generiert und an seinen Anwalt weitergegeben zu haben. Der 57-Jährige habe mit dem Google Chatbot Bard Belege für ein Gerichtsverfahren in New York herausgesucht, die sich die Software ausgedacht habe. Das geht aus neu veröffentlichten Unterlagen des Bundesgerichts in Manhattan hervor, in denen Cohen sich für sein Verhalten rechtfertigt.

Cohen sagte dem Gericht in einer am Freitag veröffentlichten eidesstattlichen Erklärung, dass er sich nicht bewusst gewesen sei, dass Google Bard ein Textgenerator ähnlich dem von ChatGPT ist. Cohen räumte seinen Fehler ein, nachdem der Richter in dem Fall zu insgesamt drei zitierten Fällen, die dieser nicht finden konnte, um Erklärung gebeten hatte.