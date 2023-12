Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bauernpräsident Joachim Rukwied spricht sich für höhere Preise von Lebensmitteln aus. "Wir Bauern brauchen einen höheren Preis, weil auch unsere Kosten sehr stark gestiegen sind", sagte Rukwied der "Rheinischen Post".Derzeit seien die Agrarmärkte global knapp versorgt: "Wenn die Verbraucher hochwertige, heimische Erzeugnisse genießen wollen, müssen sie bereit sein, dafür etwas mehr zu bezahlen", ergänzte er. Zugleich kritisierte der Bauernpräsident das Vorgehen der Ampel beim geplanten Stallumbau: Die Bauern brauchten Planungssicherheit - die Koalition habe den Umbau der Tierhaltung voranbringen wollen, "aber finanzieren will sie ihn nicht". In den letzten zehn Jahren habe bereits etwa die Hälfte der Schweinehalter den Betrieb eingestellt. Das könne so nicht weitergehen."Das Resultat ist dann, dass in Zukunft mehr Fleisch und Wurstwaren aus dem Ausland kommen werden. Dieser Trend muss gestoppt werden", sagte Rukwied.